Il Collegio 2023 dove vedere la diretta in tv, streaming, replica

IL COLLEGIO 2023 DOVE VEDERE. Torna con l’ottava edizione da ottobre l’esperimento televisivo che catapulta un gruppo di 20 studenti nel 2001. Ecco di seguito qualche informazione sul programma, il cast e dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV

Il Collegio 2023 torna su Rai 2 con la nuova edizione

Dopo l’exploit di ascolti e di consensi della critica delle precedenti stagioni, ambientate nel 1960, 1961, 1968, 1992, 1982, 1977 e 1950, il programma – esperimento televisivo e sociale di successo catapulterà 20 studenti 2001. I nuovi collegiali vivranno così fra i banchi di scuola del Collegio Regina Margherita di Anagni, una struttura imponente, con corridoi pieni di storia, un grande giardino e tanti altri nuovi angoli da scoprire.

Il Collegio 2023 dove vedere la diretta in tv e replica

Il Collegio 2023 va in onda la domenica in prima serata su Rai 2 a partire dalle ore 21:20. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta verrà messa in replica in streaming gratuito nella sezione Raiplay dedicata allo show.

Il Collegio 2023 streaming

Inoltre è possibile guardare in streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il canale che si vuole vedere. Per le repliche di Il Collegio andare su menù, cliccare su Programmi, selezionare Tutti A-Z. Quindi cliccare nella I e cercare il titolo del programma.

