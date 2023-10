Maria Corleone torna stasera in tv mercoledì 4 ottobre 2023 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Maria Corleone trama episodi 4 ottobre 2023 su Canale 5

La vendetta di Maria si abbatte sul clan dei calabresi responsabile dell’attentato, mentre Luca ha messo nel mirino Don Luciano Corleone costringendolo alla latitanza. Siamo alla resa dei conti: Luca sta per arrestare Maria, quando arriva la terribile notizia che il loro bambino, che lui continuava a credere morto, in realtà è vivo ed è stato rapito dai calabresi come ritorsione contro Lady Corleone. I due decideranno di avvicinarsi un’ultima volta per salvare la vita di loro figlio: in cambio dell’aiuto, Maria si impegna con Luca a fare un passo molto importante. Terrà fede alla promessa?

Maria Corleone geniale streaming

Maria Corleone streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

Maria Corleone sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Maria Corleone in onda su Canale 5 basta andare sull’hashtag ufficiale #MariaCorleone, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

Per essere sempre aggiornato su Maria Corleone geniale segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Maria Corleone: link utili