Speed film stasera in tv 4 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Speed è il film stasera in tv mercoledì 4 ottobre 2023 in onda in seconda serata su Italia 1.

Speed film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 1994

REGIA: Jan de Bont

CAST: Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Morton, Jeff Daniels, Alan Ruck, Glenn Plummer, Beth Grant, Daniel Villareal, Margaret Medina, Natsuko Ohama, Carlos Carrasco, Hawthorne James, David Kriegel, Richard Lineback

DURATA: 115 Minuti

Speed film stasera in tv: trama

Un malvivente, Howard Payne (Hopper) uccide il vigilante di un grattacielo per potersi introdurre nell’edificio e installare una bomba dentro ad un ascensore. Per non far esplodere le mine e massacrare i presenti dentro all’ascensore, il criminale chiede un riscatto di svariati milioni di dollari. Arrivano sul posto l’agente speciale Jack Traven (Reeves) e l’esperto di esplosivi Harry Temple (Daniels). I due riescono a sventare l’attacco e grazie a questa impresa vengono premiati come eroi.

Payne, che è riuscito a scappare, irritato dall’accaduto, decide di vendicarsi piazzando una bomba su un autobus pubblico. Il bus superando le 50 miglia orarie innesca un ordigno che esploderà se la velocità del mezzo dovesse diminuire. Jack Traven viene avvisato da Payne del suo nuovo piano di vendetta, così l’agente raggiunge l’autobus in corsa folle e riesce a salirvi sopra. Un terrorista, che per caso si trova sul mezzo, crede che l’agente sia salito per catturarlo, e ferisce l’autista.. tutto sembra perduto quando Annie (Bullock) prende il volante e inizia a guidare l’autobus. Riuscirà Jack a fermare la bomba e salvare tutti i passeggeri?

Speed film stasera in tv: curiosità

Nel 1997 è uscito un sequel intitolato Speed 2 – Senza limiti con protagonista Sandra Bullock, senza Keanu Reeves.

Il film è stato premiato con due premi Oscar come miglior sonoro e miglior montaggio sonoro.

Speed streaming

Speed streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Speed film stasera in tv: trailer

