Live Corsa contro il tempo film stasera in tv 6 ottobre: cast, trama, streaming

La regia è di Steven C. Miller. Il cast è composto da Aaron Eckhart, Giancarlo Esposito, Courtney Eaton, Dina Meyer, Ben McKenzie, Jessica Lu, David Shae, John Flanagan, Lindsey Garrett, Betsy Landin.

Penny (Aaron Eckhart) è un poliziotto caduto in disgrazia. L’occasione di riscatto gli si presenta quando la figlia di 11 anni del commissario della polizia viene rapita e tenuta nascosta in un posto segreto della città. Penny ha a disposizione solo 80 minuti per mettere insieme tutti gli indizi e trovare la ragazza prima che sia troppo tardi. Per riuscire nella missione il poliziotto farà a modo suo sfidando gli ordini del capo preoccupato per la sua bambina. Durante le indagini Penny avrà a che fare con una giovane vlogger ambiziosa che armata di telecamera riprenderà l’intera caccia al killer trasmettendola in diretta streaming sui social.

Live Corsa contro il tempo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

