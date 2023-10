Le Mans ’66 film stasera in tv 12 ottobre: cast, trama, streaming

Le Mans ’66 La grande sfida è il film stasera in tv giovedì 12 ottobre in 2023 in onda in serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La regia è di James Mangold. Il cast è composto da Christian Bale, Matt Damon, Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Noah Jupe, Josh Lucas, JJ Feild, Tracy Letts, Ray McKinnon, Marisa Petroro.

Il film è tratto dalla storia vera del visionario designer di automobili Carroll Shelby (Matt Damon), e dell’intrepido pilota britannico Ken Miles (Christian Bale), che insieme si batterono contro l’interferenza delle corporation, le leggi della fisica e i loro demoni personali per costruire una rivoluzionaria auto da corsa per la Ford e sfidare le allora imbattibili auto Ferrari alla 24ore di Le Mans in Francia nel 1966. Shelby aveva vinto la corsa nel 1959, ma quando scoprì di non poter più correre per una grave patologia cardiaca si dedicò a progettare e vendere automobili. Fu lui a scommettere tutto sul suo fedele amico e collaudatore Ken Miles, dotato di uno spiccato talento per la guida, ma anche di un carattere complicato che lo rendeva inviso ai vertici aziendali. Ma nonostante gli ostacoli, i due portarono la Ford alla grande sfida contro la Ferrari grazie a un nuovo veicolo messo a punto da loro stessi.

Le Mans ’66 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

