House of Gucci film stasera in tv 18 ottobre: cast, trama, streaming

House of Gucci è il film stasera in tv martedì 18 ottobre 2023 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

House of Gucci film stasera in tv: cast

La regia è di Ridley Scott. Il cast è composto da Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek, Jack Huston, Camille Cottin, Madalina Ghenea, Reeve Carney, Youssef Kerkour, Vincent Riotta, Andrea Piedimonte.

House of Gucci film stasera in tv: trama

1970. L’erede di una delle più importanti firme dello stile italiano incontra la sua futura moglie: Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani si sposeranno pochi mesi dopo contro il volere della famiglia di lui. Con gli anni la donna acquisisce sempre più potere sul coniuge e sull’azienda, fino a decidere di commissionare l’omicidio del marito, nel 1995.

House of Gucci streaming

House of Gucci streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

House of Gucci film stasera in tv: trailer

