Anima Gemella è la fiction in onda stasera in tv mercoledì 25 ottobre 2023 in prima serata su Canale 5. Protagonisti della serie tv sono Stefania Rocca, Barbara Bouchet e Daniele Liotti.

Anima Gemella: trama e anticipazioni 25 ottobre 2023

Carlo è convinto che Nina sia in pericolo, e che la minaccia arrivi dalla stessa persona che ha ucciso sua moglie. I due si avvicinano sempre di più, mentre Margherita mette in guardia il fidanzato contro la ragazza, che per lei non è altro che una truffatrice. Ma ecco che Nina, durante una visita alla casa del lago con Carlo, come guidata da Adele compie una scoperta molto importante. A chi apparteneva quanto ritrovato da Nina? Carlo, pur consapevole dell’importanza della domanda, è costretto a rimandare le indagini: un’improvista emergenza lo costringe a rientrare velocemente in ospedale.

Anima Gemella streaming

Anima Gemella streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

