MARE FUORI SECONDA PUNTATA. Da mercoledì 30 settembre 2020 arriva su Rai 2 la nuova fiction con Carolina Crescentini. Di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento.

Mare Fuori seconda puntata: trama e anticipazioni 30 settembre

Nell’episodio “Ogni famiglia ha le sue regole” un nuovo personaggio entra nel carcere: Naditza, un’habitué deIl’WM. Nad si fa arrestare per sfuggire al destino che la sua famiglia ha deciso per lei: sposarla in cambio di soldi a un cugino di venti anni più vecchio di lei. Nad suona il piano come Filippo e fa una scommessa con le altre detenute: entro pochi giorni il Chiattillo sbaverà ai suoi piedi. Ciro non vede l’ora di vendicare la morte di Nazzario Valletta, ucciso da Carmine, che si sente il cappio al collo: tutto quello da cui voleva smarcarsi è diventato realtà, ora è un detenuto con una minaccia di morte sulla testa. Filippo in carcere cerca goffamente di recuperare terreno nei confronti di Ciro e i suoi affiliati, vantandosi di essere lì per aver commesso un delitto d’onore uccidendo un infame, ma quando Pino ‘O Pazzo scopre che il Chiattillo ha detto una bugia per lui le cose si mettono male.

In “Chi trova un amico trova un tesoro” i riflettori sono puntati su Viola, una ragazza glaciale che sconta una pena per omicidio con l’aggravante della crudeltà. La ragazza è carismatica e lo stesso Ciro ne subisce il fascino magnetico. Naditza entra in conflitto con lei e cerca di liberare altre detenute dal suo “giogo”. La direttrice Paola ha un nuovo progetto per l’WM: far partecipare alle attività ricreative i ragazzi insieme alle ragazze. Il comandante Massimo è contrario mentre Beppe propone un corso di musica: Naditza sa suonare ma non ha mai studiato, Cardiotrap sa cantare ma non conosce la musica, Filippo potrebbe fare da maestro. La prima lezione non va come si sperava. Filippo, per placare l’aggressività di Pino nei suoi confronti, fa l’ultima cosa che dovrebbe fare: gli compra un regalo. Pino lo ringrazia, ma presto anche gli altri pretendono lo stesso trattamento e quando le richieste non vengono soddisfatte cominciano i guai. Carmine in sala colloqui trova ad attenderlo Nina. La ragazza gli annuncia che presto sarà padre. Filippo solo e disperato decidere di passare all’attacco e procurarsi l’arma con la quale crede di potersi difendere.

Mare Fuori streaming

Mare Fuori streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Per commentare in diretta la serie tv Mare Fuori basta andare sull’hashtag ufficiale #MareFuori, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

