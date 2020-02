Nella notte tra il 9 e 10 febbraio si terranno gli annuali Oscar 2020 in cui verranno celebrati e premiati attori, registi e film dell’anno. La cerimonia sarà seguita da moltissimi appassionati di tutto il mondo, e cosa c’è di meglio che passare la notte dei 92° Academy Awards con gli amici? Tra pop corn, sfide e decorazioni, ecco qualche idea per organizzare il perfetto Party per gli Oscar 2020! DOVE VEDERE GLI #OSCAR

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Oscar 2020 Party: idee per guardare la cerimonia con gli amici

1. Invita i tuoi amici, appassionati e non del mondo del cinema. La cerimonia degli Oscar è sempre la perfetta occasione per chiamare a raccolta i propri amici o parenti per passare insieme in allegria la notte. Si possono mandare inviti creativi o semplicemente un messaggio sui vari social, l’importante è chiamare più amici possibili per commentare insieme tutti i premiati.

2. Vestiti da Cerimonia. Il Red Carpet è sempre un momento molto atteso di ogni evento mondano. Le celebrità, in particolare le donne, portano sul tappeto rosso abiti da mille e una notte, originali o che fanno parlare di sè per giorni. E perchè non essere anche noi VIP per una notte e cogliere l’occasione di un Oscar Party tra amici per vestirci da gran gala? Magari aggiungendo qualche particolare simpatico come cravattini, papillon, sciarpe super glitterate e boa di struzzo.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

3. Pop Corn e cibo da party. Come in ogni festa, un punto fondamentale per il perfetto Oscar Party è il cibo! Per organizzare la notte perfetta, non devono mancare bibite, pizzette, patatine e stuzzichini. Usando pane bianco e patè di vari gusti si possono fare in poco tempo i perfetti tramezzini. Ma ciò che non deve mancare sono di certo i Pop Corn! Si possono fare i classici al sale, ma anche al caramello, al cioccolato, al burro e ai tantissimi gusti che si possono trovare su Pinterest. L’ingrediente fondamentale è la fantasia!

4. Sfida all’ultimo Oscar. Prima che inizi la lunghissima notte degli Oscar, insieme agli amici si possono fare le previsioni e pronostici su chi saranno i vincitori. Per rendere tutto più divertente si possono distribuire ai partecipanti fogli con stampata sopra la lista dei nominati con penne o evidenziatori colorati. Ognuno può segnare chi sarà il vincitore di ogni categoria e chi a fine nottata avrà indovinato più premi, riceverà un vero e proprio Oscar, che si può trovare facilmente sul web e stamparlo. TUTTI I VINCITORI

5. Seguire la diretta in tv e sui social. Sarà scontato, ma il nostro ultimo punto per un Oscar Party perfetto è quello di seguire Red Carpet, Pre Show e Cerimonia in diretta con i propri amici. Sarà possibile vedere gli Academy Awards sia su Sky sia in chiaro su TV8, così come in streaming. Scopri tutti i dettagli su come seguire la diretta. Inoltre è possibile seguire gli Oscar anche con la diretta di alcuni youtuber che commenteranno in diretta i premi come ad esempio Federica Frezza aka prismatic310 e victorlaszlo88. Infine sarà possibile commentare su Twitter con l’hashtag ufficiale #Oscars per dire la propria opinione su vestiti delle star, la serata, premi, vincitori e vinti insieme al popolo del web.

Oscar 2020 social: seguili con noi

Anche gli Academy Awards sono sempre più social grazie ai vari network che seguiranno il programma. L’hashtag ufficiale è #Oscar per commentare in diretta tutto quello che succede prima e durante la cerimonia.

nostra pagina Facebook per essere sempre aggiornato sulle news, anticipazioni e tutto quello che riguarda gli Oscar 2019. Segui anche laper essere sempre aggiornato sulle news, anticipazioni e tutto quello che riguarda gli Oscar 2019.

Oscar 2020: link utili