Windstorm 4 Il vento sta cambiando è il film stasera in tv martedì 8 settembre 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Windstorm 4 Il vento sta cambiando film stasera in tv: cast

La regia è di Theresa von Eltz. Il cast è composto da Hanna Binke, Tilo Prückner, Cornelia Froboess, Marvin Linke, Amber Bongard, Sabin Tambrea, Luna Paiano, Lili Epply, Meret Becker.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Windstorm 4 Il vento sta cambiando film stasera in tv: trama

Un incidente mette a dura prova Mika e il suo cavallo Windstorm. Nel frattempo, la nonna di Mika, Sam e Kaan si preoccupano del destino di Kaltenbach affidandosi al sostegno dell’ambiziosa e all’apparenza simpatica Isabell. Tuttavia, nulla va come dovrebbe almeno fino all’arrivo di Ari, che sembra sortire un effetto speciale su Windstorm.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Windstorm 4 Il vento sta cambiando film stasera in tv: curiosità

Il film è parte della serie Windstorm che comprende Windstorm – Liberi nel vento (2013), Windstorm 2 – Contro ogni regola (2015), Windstorm 3 – Ritorno alle origini (2017), Windstorm 5 – Il grande uragano (2020).

Windstorm 4 Il vento sta cambiando streaming

Windstorm 4 Il vento sta cambiando streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili