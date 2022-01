Classe Z film stasera in tv 18 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Classe Z è il film stasera in tv martedì 18 gennaio 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Classe Z film stasera in tv: cast

La regia è di Guido Chiesa. Il cast è composto da Alessandro Preziosi, Andrea Pisani, Alice Pagani, Antonio Catania, Enrico Oetiker, Greta Menchi, Il Pancio, Alberto Farina, Luca Filippi, Armando Quaranta, David Zheng, Francesco Russo, Johnny Zheng.

Classe Z film stasera in tv: trama

In un liceo scientifico è il primo giorno di scuola dell’anno della maturità. Alcune novità attendono gli studenti, prima fra tutte la creazione di una sezione particolare, la H, che raduna alcuni ragazzi di varie classi. Quali ragazzi? Gli elementi più problematici, troppo esuberanti e svogliati della scuola. Si tratta, in sostanza, di una sorta di sezione “ghetto” che permette, almeno in teoria, al Preside di controllare meglio questi alunni “difficili”. In pochi giorni la H sembra sembra più divertente, con i professori che hanno perso ogni speranza, per gli alunni che ne fanno parte la vita scolastica è diventata una vera pacchia. Un solo professore pare non aver perso fiducia nelle loro capacità, quello di italiano. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE DEL FILM

Classe Z film stasera in tv: curiosità

Il cast è un misto di attori, esordienti e blogger tra cui la youtuber ora cantante Greta Menchi.

Il film è stato creato con la collaborazione di Scuola Zoo, celebre sito web italiano interamente dedicato agli studenti.

Classe Z streaming

Classe Z streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Classe Z film stasera in tv: trailer

