Next film stasera in tv 13 dicembre: cast, trama, streaming

Next film stasera in tv 13 dicembre

Next è il film stasera in tv mercoledì 13 dicembre 2023 in onda in prima serata su Italia 1.

Next film stasera in tv: cast

La regia è di Lee Tamahori. Il cast è composto da Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel, Thomas Kretschmann, Tory Kittles, José Zúñiga, Jim Beaver, Jason Butler Harner, Michael Trucco, Enzo Cilenti, Laetitia Danielle, Nicolas Pajon, Sergej Trifunovic, Charles Chun, Peter Falk.

Next film stasera in tv: trama

Cris Johnson (Nicolas Cage) lavora a Las Vegas come illusionista con il nome d’arte Frank Cadillac. In realtà è un vero veggente. Tra uno spettacolo e l’altro ruba automobili e gioca al casinò vincendo piccole somme che gli consentono di vivere decorosamente senza dare nell’occhio. Il suo potere di preveggenza non è particolarmente straordinario perché non Cris non riesce a prevedere catastrofi o eventi apocalittici, ma è solamente in grado di vedere il futuro anticipando gli eventi di pochi minuti. Questo dono consente a Cris di evitare ogni sorta di inconveniente.

Da qualche tempo tuttavia Cris ha dei sogni ricorrenti in cui vede una ragazza sconosciuta, ma che sente molto vicina. La ragazza si chiama Liz Cooper (Jessica Biel) e entrerà in breve tempo a far parte veramente della vita di Cris. La ragazza lo conquisterà, ma quando il veggente crederà di aver trovato l’amore, spunteranno una serie di guai causati dall’agente federale Callie Farris (Julianne Moore). L’agente Farris vuole che Cris collabori con l’FBI per prevedere le mosse di un gruppo di terroristi che hanno in progetto un attentato con un ordigno nucleare a Los Angeles..

Next streaming

Next streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Next film stasera in tv: trailer

