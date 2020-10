Die Hard 5 Un buon giorno per morire film stasera in tv 17 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Die Hard 5 Un buon giorno per morire è il film stasera in tv sabato 17 ottobre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Die Hard 5 Un buon giorno per morire film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: A Good Day to Die Hard

DATA USCITA: 14 febbraio 2013

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2013

REGIA John Moore

CAST: Bruce Willis, Jai Courtney, Cole Hauser, Sebastian Koch, Yuliya Snigir, Anne Vyalitsyna, Amaury Nolasco, Pavel Lychnikoff, Megalyn Echikunwoke, Mary Elizabeth Winstead

DURATA: 97 Minuti

Die Hard 5 Un buon giorno per morire film stasera in tv: trama

Con la caduta del Muro di Berlino sembra che anche il comunismo sia crollato. Ma John McClane continua a dover combattere i soliti nemici di sempre: i russi. Il poliziotto noto per le sue abilità e l’attitudine a rimanere sempre l’ultimo uomo sul campo questa volta va a Mosca per aiutare suo figlio, Jack Jr. Il padre scopre che lo hanno arrestato per omicidio a Mosca e corre nella capitale russa per liberarlo. Ma Jack è un agente Cia sotto copertura che deve sventare i progetti criminali di un politico potentissimo. Con la malavita russa alle calcagna, e in corsa contro il tempo per evitare una guerra, i due McClane scopriranno che i loro metodi contrapposti li faranno diventare degli eroi inarrestabili.

Die Hard 5 Un buon giorno per morire film stasera in tv: curiosità

Il film ha ottenuto un buon successo al botteghino, incassando più di 304 milioni di dollari.

Le scene sono state girate a Mosca (Russia) e a Budapest (Ungheria)

Nessuno degli attori che interpreta un criminale russo è in realtà di nazionalità russa. Gli interpreti sono in realtà sloveni, ungheresi, serbi, mongoli e ucraini.

Die Hard 5 Un buon giorno per morire streaming

Die Hard 5 Un buon giorno per morire: trailer

https://youtu.be/NLSFQ8_Sg48

