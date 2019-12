Pan Viaggio sull’isola che non c’è film stasera in tv 16 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Pan Viaggio sull’isola che non c’è è il film stasera in tv lunedì 16 dicembre 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Pan Viaggio sull’isola che non c’è film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Pan

USCITO IL: 12 novembre 2015

GENERE: Avventura, Commedia, Family, Fantasy

ANNO: 2015

REGIA: Joe Wright

CAST: Hugh Jackman, Amanda Seyfried, Rooney Mara, Garrett Hedlund, Nonso Anozie, Levi Miller, Cara Delevingne, Kathy Burke

DURATA: 111 minuti

Pan Viaggio sull’isola che non c’è film stasera in tv: trama

Peter è un dodicenne molto vivace e ribelle che vive con difficoltà in un orfanatrofio di Londra per via del suo carattere. Durante una notte incredibile però, Peter viene portato con una nave volante a Neverland, un mondo fantastico popolato da pirati, guerrieri e fate in cui vivrà tantissime avventure. Insieme a Giglio Tigrato e al suo nuovo amico James Hook, Peter deve sconfiggere lo spietato pirata Barbanera per salvare Neverland e scoprire il suo vero destino, ossia diventare l’eroe che sarà conosciuto per sempre con il nome di Peter Pan.

Pan Viaggio sull’isola che non c’è film stasera in tv: curiosità

La sceneggiatura del film è stata inserita nella celebre Black List del 2013, ossia un sondaggio annuale sugli script di film più apprezzate ma non ancora prodotti.

La produzione ha cercato tra moltissimi ragazzini tra UK, USA, Canada e Australia prima di trovare il giusto attore per impersonare Peter Pan, ossia Levi Miller.

Il premio Oscar Lupita Nyong’o è stata considerata per il ruolo di Giglio Tigrato, andato poi a Rooney Mara.

Mentre Barbanera entra in scena, tutta la folla attorno a lui canta a cappella Smells Like Teen Spirit dei Nirvana.

Si tratta del secondo film in cui hanno lavorato insieme Hugh Jackman e Amanda Seyfried. Il primo è stato il musical Les Misérables nel 2012.

Tutti i combattimenti con le spade nel film sono stati eseguiti con armi di legno a cui poi sono state aggiunte le lame in digitale durante la post produzione.

Pan Viaggio sull’isola che non c’è streaming

Pan Viaggio sull’isola che non c’è streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Pan Viaggio sull’isola che non c’è film stasera in tv: trailer

