Cappuccetto Rosso Sangue è il film stasera in tv giovedì 19 dicembre 2019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Cappuccetto Rosso Sangue film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Red Riding Hood

USCITO IL: 22 aprile 2011

GENERE: Horror, Thriller, Fantasy

ANNO: 2011

REGIA: Catherine Hardwicke

CAST: Amanda Seyfried, Gary Oldman, Shiloh Fernandez, Julie Christie, Max Irons, Lukas Haas, Michael Shanks, Adrian Holmes, Darren Shahlavi, Jen Halley, Carmen Lavigne, Cole Heppell, Virginia Madsen

DURATA: 100 Minuti

Cappuccetto Rosso Sangue film stasera in tv: trama

In un piccolo villaggio ai bordi della foresta, gli abitanti vivono con terrore le notti di luna piena per la presenza di un lupo mannaro. La giovane Valerie è cresciuta in questo clima cupo e segnato dal destino, finchè il villaggio e’ sconvolto da una nuova uccisione causata dal licantropo.

Cappuccetto Rosso Sangue film stasera in tv: curiosità

Il film si ispira liberamente alla celebre fiaba di Cappuccetto Rosso.

Valerie e Peter dopo aver ucciso Caesar gli tagliano la pancia, la riempiono con delle pietre e la ricuciono. Questo è esattamente quello che succede nella fiaba originale.

Dopo i titoli di coda si può sentire un ringhio, quindi appare il lupo che attacca di fronte.

Cappuccetto Rosso Sangue streaming

Cappuccetto Rosso Sangue streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Cappuccetto Rosso Sangue film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/miP5o6n4UxU

