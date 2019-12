Come d’incanto è il film stasera in tv domenica 22 dicembre 2019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Come d’incanto film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Enchanted

USCITO IL: 7 dicembre 2007

GENERE: Commedia, Sentimentale

ANNO: 2007

REGIA: Kevin Lima

CAST: Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden, Timothy Spall, Rachel Covey, Susan Sarandon, Idina Menzel, Michaela Conlin, Paige O’Hara, Elizabeth Mathis, John Rothman, Joseph Siravo, Matt Servitto, Isiah Whitlock Jr.

DURATA: 107 Minuti

Come d’incanto film stasera in tv: trama

La principessa Giselle vive in una splendida una favola e come in tutte le fiabe desidera incontrare il suo principe azzurro. Il suo desiderio si avvera quando il principe Edward sente la sua melodiosa voce della ragazza e corre da lei. La principessa Giselle e il principe Edward stanno per convolare a nozze ma Narissa la regina madre del Principe Azzurro lancia un incantesimo per tenere la ragazza alla larga dal figlio e soprattutto dal trono. L’incantesimo trasforma Giselle da cartone animato in una donna in carne e ossa e viene trasportata agli antipodi del suo regno, nella moderna e tutt’altro che magica Manhattan. Scaraventata nella realtà e spaventata dal traffico di New York Giselle trova rifugio nel castello di un cartellone pubblicitario. In suo aiuto accorre Robert, un avvocato divorzista che non crede alle favole.. GLI ALTRI FILM IN TV A NATALE

Come d’incanto film stasera in tv: curiosità

Nella versione italiana del film la voce delle canzoni è quella di Giulia Ottonello, vincitrice della seconda edizione di Amici di Maria De Filippi e ora star del musical italiano.

La pellicola ha ricevuto moltissime candidature ai maggiori Premi cinematografici internazionali tra cui Oscar e Golden Globe.

Un seguito dal titolo Disenchanted è in pre-produzione. Ancora non è stata comunicata però una data d’uscita.

Lo studio legale in cui lavora Robert si chiama Churchill-Harline-Smith, che sono i cognomi degli autori delle canzoni di Biancaneve e i sette nani (1937).

Inizialmente Giselle era stata pensata come bionda, ma durante la lavorazione la produzione ha pensato che il personaggio avrebbe funzionato meglio come “rossa”.

Come d’incanto streaming

Come d’incanto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Come d’incanto film stasera in tv: trailer