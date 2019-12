NATALE BAMBINI FILM DISNEY. Nel periodo natalizio, non c’è niente di meglio che riscoprire i grandi classici di Topolino e della Disney per passare una bella serata in famiglia con grandi e bambini. SCOPRI TUTTO SUL #NATALE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Leggi anche: film natalizi per bambini | film per tutti da guardare a Natale

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Natale bambini: Topolino e i film Disney da vedere durante le feste

CANTO DI NATALE DI TOPOLINO. Diventato ormai un grande classico del Natale, il lungometraggio del 1983 vede i personaggi dei cartoni animati Disney interpretare il racconto di Charles Dickens. scopri trama e curiosità

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

IL BIANCO NATALE DI TOPOLINO. E’ FESTA IN CASA DISNEY. Minnie, Topolino, Paperino e gli altri sono nel Topo-Club a festeggiare, ma quando una bufera di neve blocca la porta, nessuno può più uscire. Minnie così trova delle delle vecchie videocassette sui Natali passati e tutti insieme le guardano. Il film quindi include diversi cartoni animati tra cui il lungometraggio Canto di Natale di Topolino. ACQUISTA IL DVD DEL FILM

TOPOLINO STREPITOSO NATALE. Topolino, Paperino e tutti gli altri amici Disney sono i protagonisti di questo film evento che insegna l’importanza di aprire il nostro cuore al vero spirito del Natale. Non mancano le comiche avventure di Paperino che, con la solita testardaggine che lo contraddistingue, cerca di resistere alle gioie della stagione natalizia. Le risate continuano con Topolino e Pluto, che imparano un’importante lezione sul potere dell’amicizia. ACQUISTA IL DVD DEL FILM

3, 2, 1… E’ NATALE! I personaggi più amati di Walt Disney, Topolino, Paperino, Pluto e tanti altri, sono riuniti per festeggiare il Natale. Il film include i seguenti episodi: Il principe e il povero, L’arte di sciare, Gli alpinisti, Paperino e le palle di neve, Sognando fra le stelle, Provviste per l’inverno, L’asinello. ACQUISTA IL DVD DEL FILM

Natale bambini: Topolino e i film Disney da vedere durante le feste

PAPERINO E I CORTI DI NATALE. I più divertenti cortometraggi animati dei giorni in cui Walt Disney aggiungeva il suo personale e magico tocco ad ogni film. Vuoi scoprire come si svolge una vera battaglia di palle di neve? O come trasformare la neve in pop corn? O ancora cosa non fare durante una spedizione alpina? Scoprirai tutte le risposte ne Paperino e i corti di Natale. ACQUISTA IL DVD DEL FILM

IL NATALE PIU’ BELLO. Una collezione natalizia di spassose risate insieme a Topolino, Pippo e ai loro compagni d’avventura. Divertimento a non finire con gli episodi Paperino, Chip e Chop e i regali di Natale, Crudelia Natalizia, Topolino e il sacchetto di noci, Gelosia sulla Neve. ACQUISTA IL DVD DEL FILM

FAVOLOSO NATALE CON GLI AMICI DISNEY. Da L’Albero di Natale di Pluto alla divertente avventura di Toro Ferdinando, questa preziosa collezione di favole Disney sarà amata da tutti. Accompagna Paperino e i suoi nipotini in una spassosa giornata nella neve, e segui da vicino Topolino e Minnie nella loro giornata sui pattini piena di sorprese. ACQUISTA IL DVD DEL FILM

VACANZE DI NATALE IN CASA DISNEY. Collezione di cartoni animati che include alcuni dei tesori più preziosi dell’animazione Disney, in compagnia di Topolino, Paperino, Belle, Bambi e tanti altri. Protagonisti sono storie e canzoni tratte da alcuni intramontabili classici Disney come Bambi, La Bella e la Bestia un Magico Natale, Topolino e la Magia del Natale e molto di più. ACQUISTA IL DVD DEL FILM

Natale bambini: film Disney da vedere durante le feste

COFANETTI MAGICO NATALE DISNEY VOLUME 1 E 2. Si tratta di una racconta di DVD, in particolare alcuni di cui abbiamo parlato sopra, suddivisa in due box.

VOLUME 1 contiene: Topolino e la magia del Natale, Topolino salva il Natale e altre topostorie, Favoloso Natale con gli amici Disney, Il Natale più bello. ACQUISTA IL COFANETTO

VOLUME 2 contiene: Paperino e i corti di Natale, Topolino strepitoso Natale, Vacanze di Natale in casa Disney, Il bianco Natale di Topolino. ACQUISTA IL COFANETTO

FROZEN. La regina Elsa intrappola involontariamente il regno di Arendelle in un inverno perenne. Sua sorella, la principessa Anna insieme al venditore di ghiaccio Kristoff e la renna Sven, parte per un viaggio epico alla ricerca della regina per salvare il regno. E’ disponibile anche una versione del film contenente le celebri canzoni da cantare al karaoke. ACQUISTA IL DVD DEL FILM oppure ACQUISTA IL DVD VERSIONE KARAOKE

LA BELLA E LA BESTIA UN MAGICO NATALE. La signora Bric racconta un’altra “storia vecchia come il tempo”. Questa volta il racconto si incentra su un Natale passato che quasi non esisteva, il tutto per colpa di un ex musicista di corte ora un cupo organo a canne. Forte, questo il suo nome, odia il Natale ed è determinato a separare per sempre Bella e Bestia. Solo un vero e proprio miracolo natalizio può ostacolare i suoi vili piani. ACQUISTA IL DVD DEL FILM

Tutto sul Natale: link utili e social

Per essere sempre aggiornato su tutte le news sul Natale segui la nostra pagina Facebook Cube Magazine vai alla pagina. Inoltre per tutti i nostri articoli utili sulle festività natalizie, segui la nostra pagina dedicata TUTTO SUL #NATALE. Apri il link e clicca sul simbolo arancione dei Feed RSS, riceverai una notifica ogni nuovo articolo.

Natale e musica

Natale e film