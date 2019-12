Il Natale 2018 sta arrivando e non c’è niente che ci faccia entrare di più nell’atmosfera natalizia delle canzoni dedicate al “più bel periodo dell’anno”. Dai più vecchi classici americani ai brani più moderni e alternativi, ecco quelle che sono secondo noi le 5 canzoni di Natale più belle di sempre.

Natale: le 5 canzoni più belle per le feste

#1 Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You

Scritta dal compositore Walter Afanasieff e dalla stessa Mariah Carey, questa è una di quelle canzoni che tutti hanno sentito almeno una volta nella loro vita. Infatti in tv e specialmente alle radio è in rotazione continua durante il periodo natalizio, tanto da farla diventare una delle canzoni di Natale più celebri di sempre, da quando uscì il 1 novembre 1994.

#2 A Natale Puoi

Dal 2005 è la storica colonna sonora della pubblicità di una nota marca di panettoni e pandori. Grazie al suo testo molto intenso e alla voce della bambina che la interpretò per la prima volta, A Natale puoi è diventato negli anni un classico italiano del Natale. Nel 2010, l’ex concorrente di Amici Roberta Bonanno ripropose il brano nel suo album natalizio.

#3 Jingle Bell Rock

Registrato e pubblicato nel 1957 dal cantante statunitense Bobby Helms, questo è un altro di quei brani che sono diventati imprescindibili dal periodo natalizio. Presente in una miriade di film come colonna sonora, come Mamma ho perso l’aereo, negli anni sono stati tantissimi gli artisti che hanno proposto cover di Jingle Bell Rock tra cui Neil Diamond, Billy Idol, Hilary Duff, Ashley Tisdale, Chris Brown, Lindsay Lohan, Kylie Minogue e Vanessa Hudgens. Anche nel telefilm Glee venne proposta una nuova versione della canzone. In Italia, Cristina D’Avena ha inserito la cover di Jingle Bell Rock nel suo album Magia di Natale del 2009.

#4 Elio E Le Storie Tese – Christmas With The Yours

Entrando nel mondo delle versioni alternative delle canzoni di Natale, non poteva mancare la parodia di Elio e le storie tese, che con questo brano raccontano con sincerità e ilarità il Natale all’italiana. Christmas with the yours, che prende il nome dal detto “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi” è una canzone che si canta con il sorriso, con pezzi che richiamano al gospel e un ritornello che entra in testa fin da subito.

#5 The Darkness – Christmas Time (Don’t Let The Bells End)

Quando una chitarra elettrica imita il classico suono di campane e carole natalizie, non si può non pensare a Christmas Time dei The Darkness. Nata come parodia dei celebri brani per Natale, questa canzone ne diventa invece un classico a modo suo, moderno e rock. Anche il video ufficiale di Christmas Time è diventato molto celebre grazie al protagonista Justin Hawkins, ex voce dei The Darkness.

