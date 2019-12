Playlist Natale: le canzoni più belle per le feste

PLAYLIST NATALE. Dicembre è sempre un mese emozionante e frenetico: dopo una giornata di preparativi per pranzi e cenoni, corse per acquistare gli ultimi regali, cosa c’è di meglio se non abbandonarsi sul divano coccolati dalle canzoni che evocano la magia natalizia? Tra i grandissimi classici del Natale, alle versioni delle popstar internazionali e dei cantanti italiani, ecco alcune Playlist con le più belle canzoni di Natale.

Playlist Natale: le canzoni classiche

La nostra personale Playlist con le canzoni che più per noi “sanno di Natale”.

Playlist Natale: top hits Christmas

Una Playlist selezionata da Spotify con alcuni dei grandi classici natalizi interpretati dalle superstar della musica internazionale. Tra gli artisti sono inclusi: The Vamps, Queen, Kylie Minogue, Justin Bieber, Mario Biondi, Pentatonix, Elton John, Kelly Clarkson, Sia, NSYNC Backstreet Boys.

Playlist Natale: Christmas Pop

Quando il pop incontra il Natale ne esce un mix esplosivo! Ascolta questa Palylist con i più celebri brani natalizi cantati dalle popstar internazionali tra cui Miley Cyrus, Ariana Grande, Sam Smith, Coldplay, Demi Lovato, George Ezra, Britney Spears, Meghan Trainor, Jessica Simpson, Christina Aguilera, Wycleaf Jean, Gwen Stefani e Destiny’s Child.

Playlist Natale: gli artisti italiani

Le più belle canzoni di Natale interpretate dagli artisti italiani. Sono inclusi Il Volo, Laura Pausini, Andrea Bocelli e Mario Biondi.

