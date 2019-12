ALESSANDRA AMOROSO 10 ANNI. Stasera in tv lunedì 23 dicembre 2019 Italia 1 festeggia i 10 anni di carriera della cantante salentina. Di seguito tutte le anticipazioni, scaletta del concerto e dove vederlo. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Alessandra Amoroso 10 anni insieme stasera in tv 23 dicembre

Alessandra Amoroso: dieci anni di successi, di dischi d’oro e di platino, di concerti sold out… Per festeggiarli lunedì 23 dicembre la cantante sarà ospite fissa di Italia 1 e, dopo aver occupato per gioco la scrivania del direttore di rete Laura Casarotto, invaderà la programmazione diventando assoluta protagonista della giornata. Infatti Alessandra Amoroso presidierà ogni fascia del palinsesto “lanciando”, a modo suo, tutti i principali appuntamenti: dai cartoni animati della mattina al nuovo episodio de I Simpson, da Studio Aperto al Meteo, ai telefilm del pomeriggio.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Alessandra Amoroso 10 anni: scaletta

A conclusione di questa giornata a lei dedicata, in prima serata va in onda lo speciale 10 anni di Alessandra Amoroso – 10, Io, Noi, il concerto parte del 10 in tour che si è tenuto al Forum di Assago. Il tutto arricchito da contenuti inediti, immagini esclusive delle prove e del backstage, dove Alessandra si racconta: dal rapporto con la famiglia a quello con i fan, fino alle emozioni di questi primi 10 anni di carriera.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Alessandra Amoroso 10 anni dove vedere il concerto

La serata evento/concerto di Alessandra Amoroso andrà in onda lunedì 23 dicembre 2019 in prima serata su Italia 1 a partire dalle ore 21:15 circa. La serata sarà disponibile anche in diretta streaming dal sito Mediaset ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi volesse rivedere il concerto, dopo la fine della diretta, verrà messo in replica in streaming gratuito sul sito Mediaset. Inoltre è possibile guardare in streaming la diretta anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset, disponibile per iOS e Android.