Lo Schiaccianoci 3D è il film stasera in tv mercoledì 25 dicembre 2019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ma prima di continuare con la lettura, ti consigliamo di dare un’occhiata ai nostri articoli sul Natale! GUIDA TV DURANTE LE FESTE | FILM DA VEDERE A NATALE | FILM DISNEY NATALIZI |TUTTO SUL #NATALE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Lo Schiaccianoci 3D film stasera in tv: cast

La regia è di Andrei Konchalovsky. Il cast è composto da Elle Fanning, Nathan Lane, John Turturro, Frances de la Tour, Richard E. Grant, Yulia Visotskaya, Charlie Rowe, Daniel Peacock, Alan Cox, Hugh Sachs.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Lo Schiaccianoci 3D film stasera in tv: trama

Siamo a Vienna, sotto il Natale del 1920. La casa è quella di May (Elle Fanning), bambina un po’ sola, con un fratello e due genitori distratti. Lo zio Albert le dà in regalo uno schiaccianoci di legno che apparirà in sogno a Maria animandosi e raccontando una fantastica storia. Un regno, un cattivo Re Topo (John Turturro) che minaccia la distruzione e i giocattoli che con l’aiuto di Mary devono salvare il tutto. GLI ALTRI FILM IN TV A NATALE

Lo Schiaccianoci 3D streaming

Lo Schiaccianoci 3D streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Lo Schiaccianoci 3D film stasera in tv: trailer