Fred Claus Un fratello sotto l’albero è il film stasera in tv venerdì 27 dicembre 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ma prima di continuare con la lettura, ti consigliamo di dare un’occhiata ai nostri articoli sul Natale! GUIDA TV DURANTE LE FESTE | FILM DA VEDERE A NATALE | FILM DISNEY NATALIZI |TUTTO SUL #NATALE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Fred Claus Un fratello sotto l’albero film stasera in tv: cast

La regia è di David Dobkin. Il cast è composto da Vince Vaughn, Paul Giamatti, John Michael Higgins, Miranda Richardson, Rachel Weisz, Kathy Bates, Trevor Peacock, Ludacris, Elizabeth Banks, Kevin Spacey, Bobb’e J. Thompson, Allan Corduner.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Fred Claus Un fratello sotto l’albero film stasera in tv: trama

Questa commedia divertente racconta una storia nuova, quella di Fred Claus, fratello di Babbo Natale. Fred, cresciuto all’ombra del santo Nick, per tutta la vita ha dovuto sopportare il confronto con lui, ed è diventato burbero e non crede più nel Natale. Arrestato per essersi appropriato di beni che aveva il compito di requisire, Fred viene affidato alla custodia del fratello che ora è diventato il vero Babbo Natale. Santa Claus accetta di prendere con sè il fratello ma pone come condizione il suo ritorno al Polo Nord e il suo impegno a partecipare all’attività di famiglia. Così Fred vola a nord per aiutare il fratello Nick che è nei guai: per colpa di un imbroglione il Natale sta per essere eliminato per sempre. Fred cercgerà di salvare la festa più bella dell’anno e riscoprire il dono della famiglia. GLI ALTRI FILM IN TV A NATALE

Fred Claus Un fratello sotto l’albero streaming

Fred Claus Un fratello sotto l’albero streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Fred Claus Un fratello sotto l’albero film stasera in tv: trailer

Tutto sul Natale: link utili e social

Per essere sempre aggiornato su tutte le news sul Natale segui la nostra pagina Facebook Cube Magazine vai alla pagina. Inoltre per tutti i nostri articoli utili sulle festività natalizie, segui la nostra pagina dedicata TUTTO SUL #NATALE. Apri il link e clicca sul simbolo arancione dei Feed RSS, riceverai una notifica ogni nuovo articolo.

Natale e musica

Natale e film