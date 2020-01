911 EPISODI 1 GENNAIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 mercoledì 1 gennaio 2020 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 1 gennaio 2020

911 EPISODIO 5 PUNTO D’ORIGINE. Punto d’origine. Un edificio crolla durante un grande matrimonio indù. Abby cerca di trovare la madre ribelle con l’aiuto di Buck Oliver Stark, Bobby rivela come ha ucciso accidentalmente la sua famiglia cinque anni prima.

911 EPISODIO 6 CUORI INFRANTI. Buck invita Abby alla festa dei pompieri di benvenuto per Chimney, ma l’appuntamento va male quando lui si soffoca con un po’ di pane.

911 EPISODIO 7 LUNA PIENA. Una luna piena incombe su Los Angeles e tutta la città è in allerta…

911 EPISODIO 8 KARMA. Il team antincendio deve trattare con diverse chiamate. Bobby dona il sangue durante una raccolta, solo per scoprire se ha un tipo di sangue che potrebbe salvare vite umane.

911 streaming

La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

911 sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv 911 basta andare sull'hashtag ufficiale #911

