IL CACCIATORE QUINTA PUNTATA. Stasera in tv venerdì 3 gennaio 2020 torna in replica su Rai 2 in seconda serata la prima stagione della fiction con Francesco Montanari. La trama è liberamente ispirata alla storia vera del magistrato Alfonso Sabella e tratta dal libro Cacciatore di Mafiosi.

Il Cacciatore quinta puntata: trama e anticipazioni 3 gennaio 2020

IL CACCIATORE EPISODIO 9 – La tana del bianconiglio. Saverio e Mazza hanno nel mirino Tony Calvaruso e il suo negozio. Seguendolo individuano il palazzo in cui, con tutta probabilità, si nasconde Bagarella. La notizia getta Mazza nel caos: quel palazzo è proprio davanti a casa sua. Ma non c’è tempo da perdere: l’assedio ha inizio. Tony sospetta che, proprio in quei giorni, Bagarella si stia preparando a lasciare casa sua, e forse anche Palermo. Preoccupato dall’idea di perdere il negozio, Tony trova il coraggio per chiedere a Don Luchino cosa abbia in mente per sé.

IL CACCIATORE EPISODIO 10 – Bersagli. All’arresto di Bagaretia, seguono quelli di alcuni dei suoi fiancheggiatori, compreso Tony Calvaniso. In procura esplode la rabbia perché il piccolo di Matteo è ancora prigioniero e lui non ha in mano nulla per arrivare al bambino. Per Saverio è il momento più nero. Intanto Giovanni Brusca, capo dell’ala militare di Cosa Nostra diventa il nuovo boss. SCOPRI IL CAST COMPLETO DELLA SERIE

