Missione eroica I pompieri 2 è il film stasera in tv giovedì 2 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming.

Missione eroica I pompieri 2 film stasera in tv: cast

La regia è di Giorgio Capitani. Il cast è composto da Christian De Sica, Clarita Gatto, Franca Gonella, Lino Banfi, Massimo Boldi, Luc Merenda, Corrado Olmi, Enrico Papa, Teo Teocoli, Paolo Villaggio.

Missione eroica I pompieri 2 film stasera in tv: trama

La Squadra 17 torna in azione! Arrivato un nuovo comandante americano, McFarland, questi accortosi della scarsa abilità della squadra dei pompieri, decide di prenderli sotto la propria ala e di trasformarli, da schiappe ad eroi con un durissimo allenamento. In realtà il comandate è un pochino fuori di testa, tanto che accetta di trasportare un carico di nitroglicerina per spegnere l’incendio di un pozzo di petrolio. La Squadra 17 lo segue, pensando ad una esercitazione… Come nel precedente film la fortuna aiuta i pompieri, così come per miracolo la missione riesce e i cinque vigili del fuoco vengono riabilitati.

Missione eroica I pompieri 2 streaming

Missione eroica I pompieri 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

