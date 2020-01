Tutto tutto niente niente è il film stasera in tv sabato 4 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Tutto tutto niente niente film stasera in tv: cast

La regia è di Giulio Manfredonia. Il cast è composto da Antonio Albanese, Paolo Villaggio, Nicola Rignanese, Fabrizio Bentivoglio, Lunetta Savino, Lorenza Indovina, Vito, Teco Celio, Bob Messini, Luigi Maria Burruano, Davide Giordano, Maria Rosaria Russo, Alfonso Postiglione.

Tutto tutto niente niente film stasera in tv: trama

Tre personaggi intrecciano le loro storie grazie ad un sottosegretario che è il trade d’unione tra le loro vicende. Uno di questi personaggi è Cetto La Qualunque che, dopo essere diventato sindaco del suo comune, vede la sua carriera politica andare in rovina a seguito della sua incarcerazione e dello scioglimento della sua giunta. Poi c’è un abitante del nord Italia, Rodolfo Favaretto, che coltiva il sogno della secessione del nord mentre è impegnato a fare il trafficante di clandestini. Denunciato da uno dei suoi braccianti neri, Rodolfo viene arrestato. Lontano dall’Italia invece c’è Frengo Stoppato sempre in fuga dalla giustizia e da una madre ingombrante e devota.

La madre, che lo sogna casalingo e beato, lo convince in una telefonata ad abbandonare il suo rifugio new age. Stoppato viene condannato e rinchiuso per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Un autorevole Sottosegretario farà in modo di rimetterli in libertà e li metterà al servizio di un Presidente del Consiglio di poche parole ma con un appetito smisurato. Cetto, Rodolfo e Frengo dovranno garantire in parlamento voti e privilegi al partito di appartenenza, ma finiranno per comprometterne potere ed equilibrio.

Tutto tutto niente niente streaming

Tutto tutto niente niente streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Tutto tutto niente niente film stasera in tv: trailer

