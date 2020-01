The Time Machine film stasera in tv 5 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

The Time Machine è il film stasera in tv 5 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Time Machine film stasera in tv: cast

La regia è di Simon Wells. Il cast è composto da Guy Pearce, Jeremy Irons, Samantha Mumba, Orlando Jones, Mark Addy, Sienna Guillory, Phyllida Law, Omero Mumba, Yancey Arias, Richard Cetrone, Josh Stamberg.

The Time Machine film stasera in tv: trama

Lo scienziato Alexander Hartdegen è determinato a dimostrare che il viaggio nel tempo è diventato realtà. Nel tentativo di provare le proprie teorie, costruisce una macchina in grado di effettuare il salto temporale. Ma, quando la collauda, viene spedito 800.000 anni nel futuro.

The Time Machine film stasera in tv: curiosità

Il film si ispira all’omonimo romanzo di H. G. Wells ed è un remake della pellicola del 1960 L’uomo che visse nel futuro.

Il regista Simon Wells è il nipote dell’autore del romanzo.

Guy Pearce ha eseguito gran parte degli stunt senza controfigura.

The Time Machine streaming

The Time Machine streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Time Machine film stasera in tv:

