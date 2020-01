911 EPISODI 6 GENNAIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 6 gennaio 2020 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 6 gennaio 2020

911 Episodio 9 In trappola. La squadra cerca di salvare un senzatetto rimasto schiacciato dal camion dell’immondizia ed una madre con suo figlio in trappolati in un’ascensore…

911 Episodio 10 Un nuovo inizio. Il team è alle prese prima con una strana chiamata su violenze domestiche ed in seguito con un terribile incidente motociclistico…

911 streaming

La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

911: link utili