Dream House è il film stasera in tv mercoledì 8 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. La pellicola è diretta da Jim Sheridan con protagonisti Daniel Craig, Naomi Watts e Rachel Weisz. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Dream House film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 3 agosto 2012

GENERE: Thriller

ANNO: 2011

REGIA: Jim Sheridan

CAST: Daniel Craig, Naomi Watts, Rachel Weisz, Mark Wilson, Joe Pingue, Elias Koteas, Marton Csokas, Taylor Geare, Claire Geare, Brian Murray, Bernadette Quigley

DURATA: 92 Minuti

Dream House film stasera in tv: trama

Dopo un party d’addio in ufficio, Will Eightenten (Daniel Craig) e sua moglie Libby (Rachel Weisz) si trasferiscono insieme alle figlie nella loro casa dei sogni, situata a Morgan Creek, nella città di New Ashford (Massachusetts). Fin da subito però Will e la moglie iniziano a sentiri stranissimi rumori dentro la villa. Ma è solo quando la coppia trova dei ragazzi in cantina mentre compiono riti macabri, scoprono finalmente la verità: quella casa è stata teatro di una tragedia. Infatti cinque anni prima un certo Peter Ward usccise moglie e figlie. finendo rinchiuso in manicomio anche se si è sempre professato innocente. Così Will va nell’istituto mentale per avere maggiori informazioni e qui scopre una verità sconvolgente..

Dream House film stasera in tv: curiosità

Le riprese del film si sono svolte in diverse location in Ontario, Canada.

I due protagonisti Daniel Craig e Rachel Weisz si sono conosciuti sul set e innamorati. In seguito si sono sposati. L’attore ha dichiarato che nonostante il film non sia stato un successo, almeno gli ha permesso di incontrare sua moglie.

Dream House streaming

Dream House streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Dream House film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/w1gXdBnRqnQ

