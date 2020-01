Detroit è il film stasera in tv domenica 12 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Detroit film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 23 novembre 2017

GENERE: Drammatico, Storico, Thriller

ANNO: 2017

REGIA: Kathryn Bigelow

CAST: John Boyega, Will Poulter, Anthony Mackie, Hannah Murray, Jack Reynor, John Krasinski, Kaitlyn Dever, Tyler James Williams, Jason Mitchell

DURATA: 143 Minuti

Detroit film stasera in tv: trama

La trama del film racconta delle sanguinose rivolte che sconvolsero Detroit nel 1967. Fu un vero e proprio massacro ad opera della polizia. La Guardia Nazionale fu inviata dal governatore del Michigan a sedare la rivolta. In aiuto il presidente Lyndon Johnson inviò l’esercito. Morirono tre afroamericani e centinaia di persone restarono gravemente ferite. Inoltre fu sequestrato un gruppo di giovani uomini neri e due ragazze bianche all’interno del Motel Algiers. Lì si perpetuarono azioni di brutalità da parte della polizia con il fiancheggiamento di alcuni militari.

Detroit film stasera in tv: recensione

Il regista Bigelow mostra una grande capacità di creare scene spettacolari e profondamente coinvolgenti. La sua regia è concentrata soprattutto sull’azione ed è in grado di rendere al massimo l’atmosfera infuocata di quegli anni. I momenti di violenza sono molti ed occupano ben 40 dei 143 minuti di durata del film. Il regista racconta in maniera nervosa quel momento storico e riesce a coinvolgere emotivamente lo spettatore che si sente chiuso in quel motel insieme ai protagonisti e a vivere con loro un’escalation di violenza, intimidazione e umiliazione dell’uomo (bianco) sull’uomo (nero).

Detroit film stasera in tv: curiosità

Le riprese del film sono iniziate nel luglio 2016 a Boston.

Il budget del film è stato di 34 milioni di dollari

Negli Stati Uniti il massacro del Motel Algiers è molto noto, non lo è invece nel resto del mondo.

Detroit streaming

Detroit streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Detroit film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=v8kL2GUVgHk

