E fuori nevica è il film stasera in tv domenica 12 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

E fuori nevica film stasera in tv: cast

La regia è di Vincenzo Salemme. Il cast è di Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Nando Paone, Margareth Madè, Giorgio Panariello, Paola Quattrini, Maurizio Casagrande.

E fuori nevica film stasera in tv: trama

Enzo Righi è un cinquantenne che vive come un giovane immaturo, lontano dalle responsabilità. Musicista fallito, con qualche debito qua e là, tira a campare cantando, male, su una lussuosa nave da crociera. I suoi piani vengono scombussolati dalla notizia della morte della madre. Enzo è costretto a rientrare a Napoli per l’apertura del testamento. In questa occasione rivede, dopo quasi trent’anni, i suoi fratelli, Stefano, uomo piuttosto nevrotico e anche lui non esattamente “riuscito” nella vita, e Cico, che è un bel po’ picchiatello. In tutti questi anni Stefano si è sempre preso cura del fratello, mentre Enzo se ne è disinteressato pensando solo a sé. Adesso una sorpresa attende i tre: per ereditare la casa di famiglia sono costretti a dividere lo stesso tetto. Sin dall’inizio la convivenza si rivela tutt’altro che “appassionata”.

E fuori nevica streaming

E fuori nevica streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

E fuori nevica film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=eBRDhBI-pzA

Stasera in TV sui social

