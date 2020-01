Il Mondo sulle Spalle è il film stasera in tv domenica 12 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rai 1. La pellicola diretta da Nicola Campiotti è interpretata da Giuseppe Fiorello. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Mondo sulle Spalle film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico

ANNO: 2019

REGIA: Nicola Campiotti

ATTORI: Giuseppe Fiorello, Sara Zanier, Andrea Pennacchi, Stefano Rossi Giordani, Alberto Basaluzzo, Gianluca Gobbi, Viola Sartoretto, Claudia Penoni, Antonio Zavatteri, Gianluca Ferrato, Enrico Ianniello, Olivia Manescalchi

DURATA: 100 Minuti

Il Mondo sulle Spalle film stasera in tv: trama

Marco è un tecnico specializzato in assemblaggio di componenti video. È bravo, affidabile e gode la fiducia del datore di lavoro e dei compagni. Aspetta un figlio da Carla, che ha conosciuto sull’autobus andando al lavoro. Nella vita di Marco sembra che tutto vada per il verso giusto. Ma le cose cambiano in pochi giorni, all’improvviso. La moglie ha un parto prematuro e il bambino nasce con una malformazione cardiaca. È il momento di farsi forza, di dedicarsi alla propria famiglia e invece il destino ha in serbo un’altra prova. Marco si trova per strada da un momento all’altro insieme ai compagni di lavoro. Per uno di quei giochi incomprensibili della finanza, la multinazionale da cui dipende decide di chiudere la fabbrica senza preavviso, anche se è in attivo.

Marco decide di non rassegnarsi. Il curatore fallimentare gli propone di mantenere attiva l’azienda per un anno insieme ad un manipolo di colleghi, nella speranza che qualcuno decida di rilevarla. Ma deve essere Marco a scegliere il gruppetto con cui continuare, visto che l’amministrazione controllata non permette di tenere tutti. È una scelta difficile, anche perché significa tagliare fuori amici fraterni, gente che conta su di te. Perché significa negare il lavoro a persone che contano su quello stipendio e delle quali lui conosce tutto: i problemi, i sogni. Marco accetta anche questo compito gravoso, convinto che se salverà l’azienda potrà riassumere tutti. Mette in gioco la sua credibilità per recuperare almeno una parte delle commesse. Convince i colleghi a lavorare per una paga minima. Lotta per un anno, mentre in un ospedale suo figlio sta combattendo un’altra battaglia difficile. E paradossalmente, è quasi come se la voglia di vivere che mette in gioco il suo bambino gli desse più forza per non mollare, per vincere la sua sfida.

E invece, Marco la sua sfida la perde. Dopo un anno nessuno si è fatto avanti e il curatore non può che decretare il fallimento. Carla gli procura un colloquio col suo ex capo, che vorrebbe assumerlo, ma a Marco non piace quell’uomo cinico che fa ironia sui suoi compagni lasciati a casa. D’impulso, decide di rifiutare. E a poco a poco, nella sua mente si fa strada un’idea folle: rilevare personalmente l’azienda e provare a rimetterla in piedi. Un’idea pazzesca, ma Marco decide di provarci. Fa anticamera da tutti i direttori di banca della zona, per chiedere un mutuo. Ma è difficile farsi dare fiducia, anche da quelli che ritiene amici, cosa ha da offrire in fondo? Alla fine, all’insaputa di sua moglie, gioca il tutto per tutto dando in garanzia la casa per avere il capitale per rilevare l’azienda..

Il Mondo sulle Spalle film stasera in tv: curiosità

Il film Il Mondo sulle Spalle si ispira alla vera storia di Enzo Muscia, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. L’imprenditore nel 2012 Muscia rilevò, con molti sacrifici l’azienda A-Novo che lo aveva licenziato ridando così lavoro a 35 ex colleghi.

Il Mondo sulle Spalle streaming

Il Mondo sulle Spalle streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android. Il Mondo Sulle Spalle sarà inoltre disponibile in replica streaming su raiplay.it/programmi/ilmondosullespalle/

Il Mondo sulle Spalle film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=XYb6rE8Kbqs

