Operazione UNCLE è il film stasera in tv domenica 12 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Operazione UNCLE film stasera in tv: cast

La regia è di Guy Ritchie. Il cast è composto da Henry Cavill, Armie Hammer, Elizabeth Debicki, Alicia Vikander, Jared Harris, Hugh Grant.

Operazione UNCLE film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Siamo in pieno periodo di Guerra Fredda ma gli Stati Uniti e la Russia raggiungono un accordo per collaborare insieme per un’importante operazione internazionale. Un agente speciale americano viene inviato per collaborare con il suo corrispondete agente sovietico. Tra i due c’è una grande differenza di ideali, di stile e prospettive. Entrambi sono estremamente diffidenti l’uno verso l’altro, ma nonostante la reciproca diffidenza con l’aiuto di una ragazza che lavora come meccanica nella Germania dell’Est riescono ad impedire a un gruppo di italiani, malvagi ricchi e spietati, di diffondere una nuova arma di distruzione di massa in grado di sconvolgere l’equilibrio geopolitico mondiale.

Operazione UNCLE streaming

Operazione UNCLE streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Operazione UNCLE film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=FIqy-rRXLz8

Stasera in TV: link utili