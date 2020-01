Amore cucina e curry è il film stasera in tv martedì 14 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Amore cucina e curry film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Hundred-Foot Journey

USCITO IL: 9 ottobre 2014

GENERE: Drammatico, Sentimentale

ANNO: 2014

REGIA: Lasse Hallström

CAST: Helen Mirren, Manish Dayal, Charlotte Le Bon, Om Puri, Amit Shah, Farzana Dua Elahe, Dillon Mitra, Aria Pandya

DURATA: 122 Minuti

Amore cucina e curry film stasera in tv: trama

La famiglia Kadim, emigrata dall’India e guidata dal capofamiglia Papa (Om Puri) si stabilisce nel caratteristico villaggio di Saint-Antonin-Noble-Val, nel sud della Francia. Papa Kadam decide di aprire nella piccola cittadina francese un ristorante di cucina tipica indiana. Il posto è incantevole e raffinato, il luogo ideale dove aprire Maison Mumbai, un ristorante indiano a conduzione familiare. Il figlio maschio, il giovane Hassan Kadam (Manish Dayal), si dimostra uno chef provetto, anzi un genio della gastronomia.

Ma il ristorante Maison Mumbai si ritrova a fare concorrenza a Le Saule Pleureur di proprietà di Madame Mallory (il premio Oscar Helen Mirren), chef di fama internazionale premiata dalla Guida Michelin. Infatti il nuovo ristorante indiano si trova quasi difronte a quella della chef stellata che intraprende una “guerra culinaria e culturale”. Il tempo però farà emergere la passione di Hassan per l’alta cucina francese e per Marguerite (Charlotte Le Bon), la deliziosa sous chef di Madame Mallory..

Amore cucina e curry film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dal romanzo di Richard C. Morais intitolato Madame Mallory e il piccolo chef indiano.

I due ristoranti posti uno davanti all’altro sono stati creati in digitale. L’edificio della Maison Mumbai infatti davati ha un largo campo.

Il romanzo è ambientato negli anni ’90, ma il film racconta una storia dei giorni nostri.

Amore cucina e curry film stasera in tv: trailer

