La città delle donne è il film stasera in tv sabato 18 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La città delle donne film stasera in tv: cast

La regia è di Federico Fellini. Il cast è composto da Marcello Mastroianni, Anna Prucnal, Ettore Manni, Bernice Stegers, Jole Silvani, Donatella Damiani, Fiammetta Baralla, Helene G. Calzarelli, Catherine Carrez, Mara Ciukleva, Marcello Di Falco, Malisa Longo, Jill Lucas, Viviane Lucas, Fiorella Molinari, Marina Frajese, Silvana Fusacchia, Gabriella Giorgelli, Dominique Labourier, Alessandra Panelli, Stephane Emilfork, Sylvie Mayer, Meerberger Natayr, Sibilla Sedat, Loredana Solfizi, Carla Terlizzi, Rosaria Tafuri, Nadia Vasil.

La città delle donne film stasera in tv: trama

Snaporaz, uomo di mezza età, scende dal treno su cui sta viaggiando con la moglie per seguire una donna misteriosa. Si trova dapprima in un albergo dove uno scatenato gruppo di femministe sta tenendo un animato convegno, poi nel castello di un certo Katzone, un santone dell’erotismo, poi in un tribunale dove le donne presenti lo condannano e in un’arena in cui deve essere linciato.

La città delle donne film stasera in tv: curiosità

Il film vinse Quattro Nastri d’argento: regia, fotografia, scene e costumi.

La pellicola è stata presentata fuori concorso al 33º Festival di Cannes.

All’epoca il film suscitò grandi polemiche sulla stampa e forti critiche da parte dei movimenti femministi.

La città delle donne streaming

La città delle donne streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

