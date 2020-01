I Soliti Sospetti film stasera in tv 22 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

I Soliti Sospetti è il film stasera in tv mercoledì 22 gennaio 2020 in seconda serata su Italia 1. Un thriller del 1995 diretto da Bryan Singer con Gabriel Byrne e Kevin Spacey. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

I Soliti Sospetti film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Usual Suspects

GENERE: Thriller

ANNO: 1995

REGIA: Bryan Singer

CAST: Gabriel Byrne, Kevin Spacey, Stephen Baldwin, Chazz Palminteri, Kevin Pollak, Pete Postlethwaite, Benicio Del Toro, Giancarlo Esposito, Ron Gilbert, Clark Gregg, Dan Hedaya, Suzy Amis, Paul Bartel, Frank Medrano, Carl Bressler

DURATA: 105 Minuti

I Soliti Sospetti film stasera in tv: trama

Una nave esplode sul molo di San Pedro. Dean Keaton, viene ucciso nella stiva da un ignoto mentre l’equipaggio è stato sterminato. L’unico sopravvissuto alla strage è un delinquente lo storpio Verbal Kint. Interrogato da David Kujan, Verbal rivela che sei settimane prima si era trovato con quattro noti criminali: Dean Keaton, ex poliziotto corrotto; il violento McManus col socio di rapine Fenster; lo specialista in esplosivi Todd Hockney. Progettarono di tendere una trappola ad un gruppo di poliziotti corrotti che permettevano a trafficanti di droga e smeraldi di consegnare merce e ritirare soldi.

Il colpo riesce e l’organizzazione smantellata. Poi fanno un altro colpo. Ma tre uomini restano uccisi e sui quattro criminali si allunga l’ombra di un fantomatico boss, che li ricatta tramite l’avvocato Kobayashi. Fenster che vuole dileguarsi viene trovato morto. Il misterioso Keyser Soze tramite l’avvocato ordina loro di uccidere l’equipaggio di una nave di trafficanti argentini ed eliminare il carico di droga e tenersi il denaro ma…

I Soliti Sospetti film stasera in tv: curiosità

È stato presentato fuori concorso al 48º Festival di Cannes

Il film è uscito negli Stati Uniti il 25 gennaio 1995 in anteprima al Sundance Film Festival e nei cinema il 15 settembre. In Italia è uscito il 30 novembre 1995.

I Soliti Sospetti streaming

I Soliti Sospetti film stasera in tv: trailer

