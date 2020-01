Benvenuto Presidente è il film stasera in tv venerdì 24 gennaio 2020 onda in prima serata su Rai 2. La commedia diretta da Riccardo Milani ha come protagonisti Claudio Bisio, Kasia Smutniak e Giuseppe Fiorello. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Benvenuto Presidente film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Benvenuto Presidente!

USCITO IL: 21 marzo 2013

GENERE: Commedia

ANNO: 2013

REGIA: Riccardo Milani

CAST: Claudio Bisio, Kasia Smutniak, Giuseppe Fiorello, Omero Antonutti, Remo Girone, Massimo Popolizio, Michele Alhaique, Cesare Bocci, Franco Ravera, Gianni Cavina, Stefania Sandrelli

DURATA: 100 Minuti

Benvenuto Presidente film stasera in tv: trama

Giuseppe Garibaldi ha un nome molto impegnativo e per questo tutti lo chiamano Peppino. Vive in un piccolo paesino montano, ama pescare e stare con gli amici. Gli piace il suo lavoro precario da bibliotecario, è un ottimista anche se il figlio che lo accusa d’essere un fallito. Un giorno succede una cosa incredibile: Peppino viene eletto per errore Presidente della Repubblica Italiana. Strappato alla sua vita tranquilla, si trova a ricoprire un ruolo per il quale sa di essere evidentemente inadeguato. Incapace di sottostare alle regole del protocollo sceglierà di farsi guidare dal buonsenso e dalla sua onesta umanità.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Benvenuto Presidente film stasera in tv: curiosità

Nel film compaiono, nel ruolo di loro stessi, Helga Cossu e Roberto Tallei, giornalisti di Sky TG 24.

Gli attori non protagonisti sono di grande livello e ottimi caratteristi come Fiorello, Bocci e Popolizio che vestono i panni di politici corrotti. Altri attori di rango interpretano secondari ma molto divertenti tra cui Piera Degli Esposti, Omero Antonutti, Remo Girone e Gianni Cavina.

Il produttore Nicola Giuliano (Indigo Film) ha scritto lui stesso il soggetto del film.

Benvenuto Presidente streaming

Benvenuto Presidente streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Benvenuto Presidente film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=MkHJSLEKPVI

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili