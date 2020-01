Kubo e la spada magica è il film stasera in tv sabato 25 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Kubo e la spada magica film stasera in tv: cast e regia

GENERE: Animazione

ANNO: 2016

REGIA: Travis Knight

CAST: Rooney Mara, Charlize Theron, Matthew McConaughey, Ralph Fiennes

DURATA: 101 Minuti

Kubo e la spada magica film stasera in tv: trama

Nell’antico Giappone, su un’alta scogliera a picco sul mare nella zona delle coste rocciose, vive un ragazzo di nome Kubo. Il giovane è un ragazzo di strada che vive di umili espedienti. La sua passione è quella di raccontare storie pazzesche facendole saltar fuori dagli origami animati e così affascina gli abitanti di un piccolo villaggio di pescatori. Tra coloro che sono coinvolti dalle sue storie ci sono Hosato Hashi e Kameyo. Il giovane Kubo, quando di sera torna a casa, si prende cura della madre che spesso vive momenti di trance che sembrano governati dal sorgere e tramontare della luna.

Un giorno Kubo per caso evoca uno spirito dal proprio passato che, dal cielo, scende sulla terra per compiere un’antica vendetta. Kubo deve fuggire, si allea con la feroce e razionale Scimmia e l’insetto samurai. Sarà l’inizio di un’eccitante impresa per risolvere il mistero della morte di suo padre, il più grande guerriero samurai che il mondo abbia mai conosciuto. Kubo dovrà trovare gli ambiti oggetti abbandonati da suo padre: L’Armatura Impenetrabile, La Spada Indistruttibile e l’Elmo Invulnerabile. Grazie ai suoi amici e all’adorato shamisen (magico strumento musicale) Kubo impara a conoscere i propri poteri magici che userà contro divinità e mostri, incluso il vendicativo Re Luna e le terribili Sorelle, per svelare il segreto della propria eredità e riunire la propria famiglia. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Kubo e la spada magica film stasera in tv: curiosità

Travis Knight con questo film d’animazione è al suo esordio in cabina di regia.

Lam pellicola è stata realizzata dallo studio di animazione LAIKA che ha realizzato questa avventura animata in stop motion.

Kubo e la spada magica streaming

Kubo e la spada magica streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Kubo e la spada magica film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=a3VhSsdoQ-0

