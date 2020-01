Blade Trinity è il film stasera in tv mercoledì 29 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Blade Trinity film stasera in tv: cast

La regia è di David S. Goyer. Il cast è composto da Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Ryan Reynolds, Jessica Biel, Parker Posey, Dominic Purcell, Paul Michael Levesque, Natasha Lyonne, John Michael Higgins, James Remar, Cascy Beddow.

Blade Trinity film stasera in tv: trama

Blade (Wesley Snipes) coraggioso acchiappa- vampiri e il suo fidato consigliere Whister deve sventare una nuova minaccia per gli umani. Un gruppo di sanguinari vampiri, infatti, sta cercando di resuscitare Drake, un’orrenda creatura dotata di poteri fuori dal normale. Il terribile vampiro è in grado di affrontare la luce solare senza difficoltà e questo lo rende particolarmente minaccioso per gli umani. Blade e Whister decidono di mettersi sulle tracce del pericoloso mostro aiutati da un gruppo di “Nightstalkers”, cacciatori delle forze del male con a capo Abigail (Jessica Biel) e Hannibal King (Ryan Reynolds). Nello stesso tempo anche la scienziata Sommerfield sta cercando di trovare una risoluzione al problema dei vampiri. Sarà la sfida finale fra Blade e Drake a stabilire se c’è ancora una speranza di salvezza per l’umanità.

Blade Trinity film stasera in tv: curiosità

Si tratta del terzo e ultimo capitolo della serie cinematografica dedicata al supereroe.

Alla domanda “com’è stato lavorare con Wesley Snipes”, Ryan ha risposto “non ho mai lavorato con Wesley Snipes un solo secondo in questo film, ho solo incontrato Blade”.

Ryan Reynolds ha presto 12 chili per il ruolo di Hannibal King.

Blade Trinity streaming

Blade Trinity streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Blade Trinity film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=GXdG8YdGp-o

