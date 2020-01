Viva l’Italia è il film stasera in tv venerdì 31 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Viva l’Italia film stasera in tv: cast

La regia è di Massimiliano Bruno. Il cast è composto da Raoul Bova, Michele Placido, Rocco Papaleo, Ambra Angiolini, Alessandro Gassmann, Edoardo Leo, Maurizio Mattioli, Sarah Felberbaum, Isa Barzizza, Rolando Ravello, Imma Piro, Camilla Filippi, Guglielmo Poggi, Barbara Folchitto, Nicola Pistoia, Valerio Aprea, Ninni Bruschetta, Stefano Fresi, Sergio Fiorentini, Remo Remotti.

Viva l’Italia film stasera in tv: trama

Michele Spagnolo è un uomo dedito alla politica ed è il forte e determinato leader del partito Viva l’ltalia. Ha tre figli che, dopo 30 anni di militanza politica, è riuscito a sistemare attraverso varie raccomandazioni: Riccardo, medico integerrimo e socialmente impegnato; Susanna, attrice di fiction senza alcun talento; Valerio, un buono a nulla in carriera che deve tutto al padre. In 30 anni di impegno politico Michele ha sempre anteposto i suoi interessi personali a quelli della collettività ed è passato indenne attraverso i mille scandali che hanno flagellato il nostro paese.

Dopo una sera trascorsa con un’amante Michele viene colpito da un ictus che gli danneggia la parte del cervello che regola i freni inibitori. Il politico diventa una mina vagante per se stesso, per la famiglia e per il partito. Michele comincia sin dall’ospedale dove è ricoverato a dire tutto ciò che gli passa per la testa, fa tutto quello che gli va e non ha la minima cognizione della gravità delle sue azioni. Confessando tutte quelle verità che per anni si era impegnato a tenere nascoste Michele scatena non pochi problema sia sul lavoro che in famiglia.

Viva l’Italia streaming

Viva l’Italia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Viva l’Italia film stasera in tv: trailer

