Anna Karenina è il film stasera in tv mercoledì 5 febbraio 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. La pellicola è diretta da Joe Wright ha come protagonisti Keira Knightley, Aaron Taylor-Johnson e Jude Law. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Anna Karenina film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 21 febbraio 2013

GENERE: Drammatico

ANNO: 2012

REGIA: Joe Wright

CAST: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson, Kelly Macdonald, Matthew Macfadyen, Emily Watson, Olivia Williams, Holliday Grainger, Domhnall Gleeson

DURATA: 130 Minuti

Anna Karenina film stasera in tv: trama

Siamo nella Russia del XIX secolo. La bella ed aristocratica Anna Karenina (Keira Knightley) è la moglie di un ufficiale governativo dello Zar, Aleksej Karenin (Jude Law), e madre amorevole del loro figlio, Sereza. Viene chiamata a Mosca dal fratello Stepan ‘Stiva’ (Matthew Macfadyen) che dopo l’ennesimo tradimento, le chiede di intercedere per lui affinchè la moglie Darja ‘Dolly’ (Kelly Macdonald) non lo lasci. Durante il viaggio Anna ha modo di conoscere la contessa Vronskaja (Olivia Williams) e l’affascinante figlio, il conte Aleksej Vronskij (Aaron Johnson), di cui si innamora perdutamente. Scossa delle attenzioni del conte fa subito rientro a Pietroburgo ma viene seguita da Vronskij sullo stesso treno.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Anna intrappolata in un infelice matrimonio inizia con lui una relazione passionale e quando, sfidando tutte le convenzioni rende pubblico il suo amore, il marito Karenin che rifiuta l’idea di separarsi, la ricatta di non farle mai vedere il figlio Sereza nel caso lei continui la relazione con l’uomo. La donna continua invece a frequentare il conte, da cui avrà una bambina Anja, che sarà poi costretta ad affidare al marito Karenin perché venga riconosciuta e le venga garantito un futuro.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Anna Karenina film stasera in tv: curiosità

Il film è uno dei numerosi adattamento del celebre romanzo di Lev Tolstoj.

La pellicola è uscita in Italia il 21 Febbraio 2013, mentre in Usa la data di uscita è il 07 Settembre 2012.

Le riprese del film si sono svolte da Settembre 2011 a Gennaio 2018 in Inghilterra e Russia.

Anna Karenina streaming

Anna Karenina streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Anna Karenina film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=iyMqJCG-gHU

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili