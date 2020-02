Equals è il film stasera in tv mercoledì 5 febbraio 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Equals film stasera in tv: cast

La regia è di Drake Doremus. Il cast è composto da Kristen Stewart, Nicholas Hoult, Guy Pearce, Jacki Weaver.

Equals film stasera in tv: trama

La società umana è governata da un Collettivo su uomini privati con modifiche genetiche nella fase tra il concepimento e la nascita delle emozioni al fine di garantire la pace. Alcuni individui paiono insensibili al trattamento e per loro è prevista una cura farmacologica o l’invio al Den, un centro correzionale dal quale nessuno è mai tornato.

Nia (Stewart) e Silas (Hoult), sono due sfortunati amanti che s’incontrano sul luogo di lavoro, la rivista scientifica Atmos. Silas comincia a mostrare i primi sintomi di SOS (Switched-On Syndrom cioè Sindrome dell’accensione) e sente un risveglio di emozioni, viene irresistibilmente attratto da Nia, che a sua volta tenta di nascondere la sua “malattia”. I due si innamorano e più cercano di celare i loro sentimenti, maggiore diventa l’attrazione reciproca e da quel momento per loro inizia un conto alla rovescia per riuscire nella fuga o soccombere alla “cura”.

Equals film stasera in tv: curosità

Il film è ispirato ad una storia di Doremus ambientata in un futuro dove gli uomini sono stati geneticamente modificati e privati delle emozioni per proteggere la società dalla guerra e dall’instabilità delle passioni umane.

Equals recensione

Il film, pur se ambientato in un mondo del futuro, non è quello che si può definire un film di fantascienza, per cui gli amanti di questo genere sono avvisati. La fantascienza è forse definibile come contenitore di quella che è una storia fondamentalmente d’amore adolescenziale.

Kristen Stewart interpreta un personaggio che ha alcune affinità con la Bella di Twilight, se non altro per il fatto di essere alle prese con un amore la cui fisicità è ostacolata da eventi esterni (in questo caso un’inibizione genetica) che non fanno altro che potenziare il desiderio del contatto fisico del rapporto amoroso. Nel complesso però il film è decisamente gradevole, con ambientazioni che ricordano design di arte moderna e costumi che sembrano uscire da riviste patinate di alta moda. Decisamente belle le immagini e la potenza delle novità degli effetti visivi. Ci sono momenti di recitazione intensi ed un finale davvero interessante.

Equals streaming

Equals streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Equals film stasera in tv: trailer

