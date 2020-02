Katy Keene 1X01: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

Katy Keene 1X01 va in onda sulla The CW giovedì 6 febbraio 2020. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler.

Katy Keene 1X01: trama, anticipazioni e spoiler

L’episodio Katy Keene 1X01 è il pilota della nuovissima serie tv della The CW spin-off di Riverdale. Come i personaggi di quest’ultima e quelli de Le terrificanti avventure di Sabrina, anche i protagonisti di Katy Keene si ispirano a quelli del mondo fumettistico Archieverse. La breve sinossi rilasciata dall’emittente americana rivela qualche anticipazione sulla trama. Katy Keene (interpretata da Lucy Hale, la Aria di Pretty Little Liars). ha difficoltà a gestire la pressione del suo lavoro al Lacy’s Department Store. Soprattutto quando scopre qualcosa di sconvolgente sul suo capo.. Intanto le audizioni di Jorge per una commedia a Broadway non vanno come previsto..

Katy Keene 1X01 streaming e dove vedere l’episodio

Negli USA l’episodio va in onda sulla The CW giovedì 6 febbraio 2020. Non sappiamo ancora quando e se la nuova serie tv spin-off di Riverdale arriverà in Italia doppiata in italiano. LEGGI TUTTO SU COME VEDERE LA SERIE IN STREAMING

Katy Keene 1X01 streaming con sottotitoli

Per chi non può aspettare a vederli quando gli episodi arriveranno doppiati in italiano, sicuramente le puntate sottotitolate saranno disponibili nei siti specializzati in streaming (come per esempio fastsubita.com), anche se dobbiamo sottolineare ai lettori che queste modalità non sono legali.

Katy Keene 1X01 promo

Katy Keene sui social

Per commentare in diretta la serie tv Katy Keene basta andare sull’hashtag ufficiale #KatyKeene, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

