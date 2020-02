Survivor è il film stasera in tv domenica 9 febbraio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Survivor film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 21 maggio 2015

GENERE: Azione, Thriller

REGIA: James McTeigue

CAST: Milla Jovovich, Pierce Brosnan, Emma Thompson, Dylan McDermott, Angela Bassett, James D’Arcy, Antonia Thomas, Roger Rees, Bashar Rahal, Corey Johnson

DURATA: 96 Minuti

Survivor film stasera in tv: trama

Un’impiegata del dipartimento di Stato, Kate Abbott, viene assegnata all’ambasciata americana a Londra con l’incarico di fermare l’entrata dei terroristi negli Stati Uniti. La sua attività la mette rapidamente nel mirino di alcuni estremisti che stanno progettando un attentato per la notte di Capodanno a Times Square e che decidono di liberarsi di lei facendola incolpare di crimini che la donna non ha commesso. Kate deve fuggire nonostante abbia sempre fatto il suo dovere. Una delle poche persone che crede in Kate è il suo diretto capo Sam Parker (Dylan McDermott). L’ufficiale governativo è pronto a mettere a rischio anche la sua reputazione pur di aiutare Kate, di cui si innamora e questo complica la situazione..

Survivor film stasera in tv: curiosità

Il film è stato girato tra Londra e Sofia, in Bulgaria.

Nonostante alcune critiche positive, in generale il film non ha ricevuto un grande riscontro ricevendo voti negativi dal pubblico.

