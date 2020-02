Maldamore è il film stasera in tv venerdì 14 febbraio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola diretta da Angelo Longoni ha come protagonisti Ambra Angiolini, Luisa Ranieri, Alessio Boni, Luca Zingaretti. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Maldamore film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2014

REGIA: Angelo Longoni

ATTORI: Ambra Angiolini, Luisa Ranieri, Alessio Boni, Luca Zingaretti, Claudia Gerini, Eugenio Franceschini, Miriam Dalmazio, Eleonora Ivone, Ettore Bassi, Adolfo Margiotta

DURATA: 101 Minuti

Maldamore film stasera in tv: trama

Marco e Veronica da una parte e Paolo e Sandra dall’altra. Due coppie stabili, come tante tra i 35 e 40 anni. Ma in un baleno, per una piccola disattenzione, la vita può cambiare. E infatti una sera, mentre Marco e Paolo sono nella cameretta del bambino, insieme a parlare, uno dei due confessa all’altro di aver tradito. Di là ci sono le compagne. L’interfono della cameretta è acceso e le due donne ascoltano tutto. E’ l’inizio di un disastro che coinvolgerà tutti senza risparmiare nessuno.

Maldamore film stasera in tv: curiosità

Il film ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Nastro d’argento a Claudia Gerini.

La sceneggiatura è di Massimo Sgorbani e la produzione è di Maria Grazia Cucinotta.

La pellicola è stata girata quasi integralmente all’interno degli studi delle case di produzione, le riprese in esterno hanno visto come location la città di Roma.

Al box office il film ha coperto abbondantemente le spese di produzione.

Maldamore streaming

Maldamore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming

Maldamore film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=ViArQcRNbUU

