Il mistero dei Templari è il film stasera in tv domenica 16 febbraio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Jon Turteltaub ha come protagonisti Nicolas Cage, Diane Kruger, Justin Bartha e Jon Voight. Di seguito ecco cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Il mistero dei Templari film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: National Treasure

USCITO IL: 7 dicembre 2004

GENERE: Azione, Avventura

ANNO: 2004

REGIA: Jon Turteltaub

CAST: Nicolas Cage, Diane Kruger, Justin Bartha, Sean Bean, Jon Voight, Harvey Keitel, Christopher Plummer, David Dayan Fisher, Stewart Finlay-Mclennan, Oleg Taktarov, Stephen Pope, Annie Parisse

DURATA: 125 Minuti

Il mistero dei Templari film stasera in tv: trama

Benjamin Franklin Gates scopre la presenza di una mappa nascosta sul retro della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti, e deve fare i conti con il suo avversario Ian Howe e batterlo sul tempo nel trafugare il prezioso documento. Con l’aiuto di un mago della tecnologia e della direttrice degli Archivi Nazionali di Washington, Benjamin cercherà di portare a termine uno dei più ambiziosi furti di tutti i tempi.

Il mistero dei Templari film stasera in tv: curiosità

La pellicola ha avuto un sequel intitolato Il mistero delle pagine perdute nel 2007. Da moltissimi anni si parla di un terzo capitolo ma ancora non ci sono conferme.

Nel film i buoni usano Google per fare ricerche su internet, mentre i cattivi Yahoo!

Diane Kruger ha realizzato quasi tutti gli stunt nella scena dell’inseguimento in auto.

Abigail colleziona monete/spille della campagna elettorale di George Washington. Questi però non le ha mai usate.

Il mistero dei Templari streaming

Il mistero dei Templari streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il mistero dei Templari film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=_E3Y0euzZ58

