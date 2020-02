DON MATTEO 12 QUINTA PUNTATA. L’amatissima fiction con Terence Hill torna in onda su Rai 1 giovedì 20 febbraio 2020. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulla quinta puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Don Matteo 12 quinta puntata: trama e anticipazioni 20 febbraio 2020

Don Matteo 12 trama quinta puntata Non uccidete. Nada, una ragazza ucraina, viene ricoverata d’urgenza in ospedale. Qualcuno, nel cuore della notte, l’ha investita con un furgoncino. Apparentemente alla guida c’era Don Matteo. Mentre è alle prese con il caso, Anna deve fare i conti con Il matrimonio della cugina, al quale decide di andare insieme a Sergio. Nel frattempo, l’intera Spoleto si sta preparando all’evento dell’anno: In città arriverà il Papa!

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ognuno è alle prese con i preparativi, anche il nostro Cecchini, che per l’occasione vuole preparate l’asado argentino. E per farlo al meglio ha deciso di allevare personalmente un maialino, che porta al guinzaglio per i vicoli di Spoleto. Ma che farà il nostro maresciallo quando il maialino sparirà misteriosamente.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Don Matteo 12 streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Canale 5, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Don Matteo 12: seguilo con noi

Per commentare in diretta la fiction Don Matteo 12 con Terence Hill basta andare sull’hashtag ufficiale #DonMatteo12, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Don Matteo 12: link utili