Le avventure di Taddeo è il film stasera in tv sabato 29 febbraio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Le avventure di Taddeo l’esploratore film stasera in tv: cast

Il film d’animazione prodotto dalla Eagle Pictures è diretto da Enrique Gato. Le voci italiane sono di Gianfranco Miranda, Alessia Amendola, Simone D’Andrea, Marco Mete, Riccardo Peroni, Pino Ammendola, Massimo De Ambrosis, Massimiliano Alto.

Le avventure di Taddeo l’esploratore film stasera in tv: trama

Taddeo è un muratore, inguaribile sognatore. Il suo desiderio più grande è scavare la terra, non soltanto nei cantieri edilizi, ma alla ricerca di antichi tesori. Lui vorrebbe semplicemente essere come il famoso archeologo Max Mordon. Finalmente un giorno arriva l’occasione di una vita: il caso vuole che proprio lui venga scambiato per un archeologo e spedito in Perù alla ricerca della città precolombiana di Paititi. Per Taddeo è l’inizio di un’avventura rocambolesca, tra antichi reperti, misteri e malavitosi alla ricerca di inimmaginabili ricchezze…

Le avventure di Taddeo l’esploratore streaming

Le avventure di Taddeo l’esploratore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Le avventure di Taddeo l’esploratore film stasera in tv: trailer

