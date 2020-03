Parental Guidance è il film stasera in tv 1 marzo 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Parental Guidance film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2012

REGIA: Andy Fickman

CAST: Billy Crystal, Bette Midler, Marisa Tomei, Tom Everett Scott

DURATA: 105 Minuti

Parental Guidance film stasera in tv: trama

Alice (Marisa Tomei) e Phil (Tom Everett Scott) sono una coppia moderna con una casa super tecnologica: Anche l’educazione dei loro tre figli si basa su metodi molto moderni, anche se con risultati piuttosto deludenti. Costretti ad andare via per qualche giorno si rivolgono ai nonni materni Artie (Billy Crystal) e Diane (Bette Midler) per badare i bambini. I nonni hanno però una linea educativa diametralmente opposta e per questo i due genitori sono preoccupati.

Parental Guidance film stasera in tv: curiosità

Billy Crystal è anche produttore del film.

Il film è stato girato in tre mesi nel 2011 nello stato della Georgia (Stati Uniti d’America), nelle città di Atlanta e Johns Creek.

Parental Guidance film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=eJUKc3gt_vU

Stasera in TV sui social

