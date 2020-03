Suffragette è il film stasera in tv venerdì 6 marzo 2020 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola diretta da ha come protagonisti Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Suffragette film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 3 marzo 2016

GENERE: Drammatico, Storico

ANNO: 2015

REGIA: Sarah Gavron

CAST: Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep, Ben Whishaw, Brendan Gleeson, Romola Garai, Anne-Marie Duff, Samuel West, Geoff Bell, Morgan Watkins, Natalie Press

DURATA: 106 Minuti

Suffragette film stasera in tv: trama

Siamo nella Londra del 1912 alla vigilia della prima guerra mondiale e una giovane donna, Maud Watts (Mulligan), che lavora presso una lavanderia industriale, decide di affiancare una collega nella lotta contro i soprusi del datore di lavoro, Mr. Taylor, un uomo che senza alcun problema ogni giorno si approfitta delle sue operaie. Altre sue compagne operaie da anni sono solidali con Emmeline Pankhurst (Streep) fondatrice carismatica e ricercata della Women’s Social and Political Union. La donna era l’anima del movimento al grido di: “Noi non siamo contro la legge! Noi vogliamo fare la legge!” costantemente osteggiato dai rappresentanti del potere maschile.

Queste lavoratrici sfruttate che lottano per i loro diritti nel lavoro e nella politica (il riconoscimento del diritto al voto) sono chiamate in tono dispregiativo le suffragette, ignorate dai giornali e osteggiate dai politici. Le suffragette decidono unite di passare alle maniere forti e le provano di tutte: scioperi della fame, lancio di pietre contro le vetrine, boicottaggio delle linee telegrafiche, bombe in edifici rappresentativi rigorosamente senza persone. Maud da giovane donna timida e rispettosa si trasforma così in una militante decisa e viene arrestata più volte, perde il lavoro e viene ripudiata dal marito che la caccia di casa e le toglie il figlio, che da in adozione ad una famiglia borghese. La giovane attivista rimasta sola continua la lotta politica aiutata anche dalle sue sorelle attirando l’attenzione del mondo. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Suffragette film stasera in tv: curiosità

Helena Bonham Carter è la pronipote di H.H. Asquith, che lavorò presso il Primo Ministro britannico dal 1908 al1916, durante il momento di maggior presenza del movimento delle suffragette.

E’ stato il primo film ad avere il permesso di effettuare le riprese dentro il Parlamento britannico dal 1950.

Helen Pankhurst, pronipote di Emmeline Pankhurst, e sua figlia fanno una breve apparizione nel film.

Durante la premiere londinese un gruppo di attiviste contro la violenza domestica sulle donne sono salite sul red carpet e hanno protestato al grido di “la battaglia non è ancora finista!

Le scarpe che indossa Meryl Streep (Emmeline Pankhurst) sono le stesse indossate dall’attrice in La mia Africa, girato 30 anni prima nel 1985.

Suffragette streaming

Suffragette streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Suffragette film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/prXKl_widJE

